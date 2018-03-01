Selçukluların Sivrihisar’da bıraktığı en büyük izlerden biri olan Ulu Camii, Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camisi olma özelliği taşıyor. Yapımına 1231 yılında başlanan cami dönemine bakıldığında, mimari açıdan kusursuzluğunu gözler önüne seriyor. 67 direk üzerine yapılmış caminin yaklaşık 800 yıllık geçmişi var. Caminin yapılış süreciyle ilgili bilgi veren ve UNESCO geçici miras listesine alındığını dile getiren Sivrihisar Belediyesi rehberi Koray Faydacı, “1231 de yapımına başlanmış, 1274 de Mevlana’nın yakın arkadaşı Emirettin Mikail bitirmiştir. 1440 da Nasrettin Hoca’nın torunu bir tadilat yapmıştır. 800 yıllık bir camidir. Türkiye’deki camiler içinde en büyük ahşap direkli cami olma özelliğine sahip ve 2016 yılında UNESCO geçici miras listesine alındı” ifadelerini kullandı.

“EN AZ CAMİ KADAR DEĞERLİ”

Caminin içerisinde bulunan minberin en az cami kadar değerli olduğunu ifade eden rehber Faydacı, minberin Etnografya Müzesi’nde koruma altına alınan minberlerden daha sağlam olduğunu sözlerine ekledi. Caminin döneminin en önemli ustalarından Hasan Bin Mehmet tarafından yapıldığını aktaran Koray Faydacı, günümüze kadar hem sağlam gelmesi hem de ustalığı açısından nadide bir eser olduğunu ifade etti. Bunlara ek olarak 800 yıllık caminin mimarisine dair bilgiler veren rehber Faydacı, “Çatısında 950 direk vardır. Pessinus antik şehrinden gelme mermer sütun başlıkları vardır. Çatısından örümcek gelmesini engelleyici devekuşu yumurtaları var. Tabanı 90 santim boşluk bırakılarak yapılmış, hava sirkülasyonu oluşturarak güve gelmesini engellemek için. 3 tane kapı girişi var. Karşılıklı 2 kapı kalabalık günlerde erkeklerin rahat girmesi için, ortada ayrıca bir kapı daha var. Kadınlar kısmı ayrıca yapılmış. O kapıdan girenler rahat bir şekilde erkeklere karışmadan kendi bölümüne geçebilir. Günümüzün şartları düşünüldüğünde o günler için çok değerli bir caminin içerisindeyiz” dedi.

“ZİYARETÇİ SAYISI OLDUKÇA İYİ”

Günümüzde de ibadete açık olan cami, içerisindeki atmosferin büyüleyiciliği ve heybeti ile her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Son dönemlerde caminin daha fazla ziyaretçi almasını çevre düzenlemesine bağlayan Faydacı, “İş yerlerinden dolayı camiyi görmek mümkün değildi. Etrafındaki iş yerleri kaldırılınca dört bir taraftan görünür hale geldi. UNESCO geçici miras listesine de alındıktan sonra daha çok ses getirdi ve duyuldu. Ziyaretçi sayısı oldukça iyi” şeklinde konuştu.

Aydın Sarıoğlu - Oğuzhan Demir