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Anadolu’nun en uzun soluklu dergisi 106 yaşında

1910 yılından bu yana değişik aralıklarla çıkan ve Anadolu’nun en uzun soluklu dergisi olma özelliğini taşıyan Erciyes dergisinin Kasım ayında 467’inci sayısı çıktı.

Anadolunun en uzun soluklu dergisi 106 yaşında

21 Kasım 2016 12:08
Anadolu’nun en uzun soluklu dergisi 106 yaşında - Tıkla İzle

Erciyes Dergisinin Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Alim Gerçel, ilk olarak 1910 yılında Türkçü Gazeteci Yunus Bekir tarafından çıkarılan, 1978 yılı Ocak ayından itibaren de Kayseri Kültür ve Turizm Derneği adına ara vermeden yayımlanan derginin, Anadolu’nun en uzun soluklu dergisi olduğunu söyledi.

Anadolu’nun tek hakemli dergisi
Derginin Anadolu’nun tek hakemli dergi olduğuna da dikkat çeken Alim Gerçel, “Erciyes dergisi ilk olarak 1910 yılında Türkçü Gazeteci Yunus Bekir ve ekibi tarafından yayımlanmış, dolayısıyla Anadolu’da yayımlanan ilk dergi unvanına sahip. Daha sonra 1930-1940 yılları arasında Halkevleri, 1940-1950 yılları arasında da Cumhuriyet Halk Partisi adına çıkmış. 1950 ve 1967 yılları arasında iki dönem araştırmacı-yazar Kazım Yedekçioğlu tarafından ’Erciyes ve Yeni Erciyes’ olarak yayımlanmış. Uzun bir aradan sonra 1978 yılı Ocak ayı itibariyle Kayseri Kültür ve Turizm Derneği adına sahibi ve yazı işleri müdürü ben olmak üzere yayın hayatına başladı. O zamandan bu yana da aralıksız olarak yayın hayatına devam ediyor” diye konuştu.
Aylık periyotlar halinde yayımlanan ve çeşitli üniversitelerden 27 akademisyenin hakem olarak yer aldığı dergide, halk kültürü ve edebiyat alanındaki araştırma yazıları ile şiirlerin yer aldığını belirten Alim Gerçel, Halkevleri ve Cumhuriyet Halk Partisi adına çıktığı dönemlerde bile siyasi içeriğe yer verilmediğini söyledi.

Yurt dışına da dağıtılıyor
Alim Gerçel, dergide bugüne dek bin 760 şair ve yazarın imzasının yer aldığı ve bunlardan 400’ünün ebediyete intikal ettiğini dile getirdi. Abone sistemi ile yaklaşık bin kişiye ulaşan derginin, aynı zamanda uluslararası olma özelliği taşıdığını kaydeden Gerçel, “Çoğunluğu Azerbaycan olmak üzere 100 kadar dergi yurt dışındaki abonelerimize gönderilmektedir. Ayrıca, dergimiz Kültür Bakanlığına bağlı 200 kütüphanede de yer almaktadır” ifadelerini kullandı. Alim Gerçel, derginin Kasım ayında 467’inci sayısının yayımlandığını sözlerine ekledi.

Selma Kara 

Etiketler: Alim Gerçel, anadolu, Erciyes dergisi


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