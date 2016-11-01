Beyşehir’in yüksek kesimleri Kasım ayının girmesi ile birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, ilçenin Isparta ile sınırını oluşturan 2 bin 998 metre rakıma sahip Anamas Dağı’nın zirvesine de gece kar yağdı. İlçenin simgesi olan Anamas Dağı’nın zirvesindeki kar, şehir merkezinden de görülebilirken, sabah saatlerindeki bembeyaz görüntü güneşin yüzünü hissettirdiği öğlen saatlerinde ise kaybolmaya yüz tuttu. Anamas Dağı, ilkbahar mevsiminde eriyen kar suları ile Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün en önemli su kaynağı durumunda bulunuyor.