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Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yörenin simgesi olan Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Anamas Dağının zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

27 Ekim 2017 15:03

Zirvedeki kar, dağın orta kesimlerinde yükselen bulutlarla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. İlçede iki gündür etkili olan yağış, 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip Anamas Dağı’nın zirvesinde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Beyşehir’in sembolü olan Anamas Dağı’nın zirvesindeki beyaz örtü, ilçede yaşayan fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. Güne dağın zirvesindeki kar örtüsüyle uyanan fotoğrafseverler, değişik alanlardan çektikleri karlı zirve fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak, Anamas’a kar yağdığını takipçilerine duyurmaya çalıştı.

Toroslar’ın bir kolu olan Anamas Dağı, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün su kaynağı olarak önemli bir görevi üstleniyor. Bahar mevsimiyle birlikte erimeye başlayan kar suları gölün su seviyesine olumlu katkılar yapıyor.
 

 

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