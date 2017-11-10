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Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, partisi MHP'den istifa etti

Mersin'in Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, partisi MHP'den istifa etti. Türe, kendisiyle birlikte 7 meclis üyesinin de MHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, partisi MHPden istifa etti

10 Kasım 2017 19:16

İki dönemdir Anamur Belediye Başkanı olarak görev yapan Türe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün 7 meclis üyemizle birlikte MHP'den istifa ettik. İstifa dilekçelerimizi disiplin kuruluna gönderdik. İstifa gerekçeme ilişkin açıklamayı yarın ayrıntılı şekilde yapacağım” dedi.

Öte yandan, edinilen bilgiye göre, MHP Mersin İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde, Belediye Başkanı Türe’yi, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. MHP Genel Merkezi Disiplin Kurulu’nun, bu talep doğrultusunda, tedbirli savunma yapması için Türe’yi Ankara’ya çağırdığı, ancak Türe’nin Genel Merkeze gitmeden istifa ettiği öğrenildi. 

Kıymet Gökçe
 

Etiketler: Anamur Belediye Başkanı

 

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