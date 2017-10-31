Anamur, Türkiye’nin muz ihtiyacına yetişemiyor

Hasadın başlamasıyla seralarda işçilerin dallardan bin bir emekle kestiği muzlar, daha sonra sarartma tesislerinde yıkanıyor, paketleniyor ve 7 gün sarartılmaya bırakılıyor. Fabrikalardan çıkışı 2,5 ile 3 lira arasında değişen muz fiyatı ise marketlerde 7-7,5 liraya kadar çıkıyor.

Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Mehmet Güzel, Türkiye'nin yıllık 450-500 bin ton muz tükettiğini, bunun 250 bin tonunu Anamur'dan karşıladıklarını, 250 bin ton muzun ise ithal edildiğini söyledi.

Muz rekoltesinde geçen seneye göre yüzde 20 düşüş olacağını vurgulayan Güzel, “Bunun nedeni geçen yıl soğuk giden havalar. Bu nedenle seralarımız hep zarar gördü ve muzlar da haliyle zarar gördü. Bu sene rekolte 250 bin ton. Geçen yıl 300 bin tondu. Birde vatandaşlarımız ithal muz alıyor marketlerden. Anamur muzu dalından koparıldıktan sonra 10-15 gün içinde tüketilmeli ama ithal muzu mumluyorlar. Mumlanınca ithal muz Ekvador'dan çıkıp Mersin Limanı'na gelinceye kadar 45 gün geçiyor. 45 günde tüketicilerimize sunuluyor. 90 gün raf ömrü oluyor ve sağlıksız. Dışı mumlanan ürünlerden tüketicilerimiz almasınlar" dedi.

"Muz aynı fiyattan gitmesin"

MUZBİR Başkanı Güzel, muzdaki yüzde 18 KDV’nin aşağı çekilmesi gerektiğini belirten Güzel, bu şekilde muzun daha ucuza satılabileceğini söyledi. Sera maliyetlerinin geçen sene 35 bin lirayı bulduğunu bu yıl 75 bin liraya çıktığını kaydeden Güzel, “Fiyatlar yüzde 100 artarken Anamur muzu aynı fiyatla satılıyor. Aynı fiyattan gitsin istemiyoruz. Maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Yüzde 18 KDV’nin geriye çekilmesi gerekiyor. Çiftçinin eline 2,5 lira geçiyor, marketlerde muz 7 liradan satılıyor. Yasa çıkıyor ama uygulama yok” ifadelerini kullandı.

Devletin üreticilere ‘0’ faizli ve uzun vadeli kredi vermesi durumunda Türkiye’nin ihracat yapabilecek duruma gelebileceğini belirten Güzel, “Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerin artmasıyla 5 yılda kendimizi amorti eder duruma geliriz. Bu 5 yıl içerisinde dışarı ihracat yapar duruma geliriz. Biz yüzde 0 faizli kredileri 5-10 yıl gibi sürelerde verirlerse biz üretimin yüzde 100’ünü karşılar hatta ihracat eder duruma geliriz. Kapalı alanları çoğaltmak istiyoruz. İyi tarım yapmak istiyoruz” diye konuştu.

MUZBİR Başkanı Mehmet Güzel, üreticilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya güvendiğini belirterek, "Fakıbaba halkın babası. Türkiye’nin her tarafından her ürün yetişir ama muz sadece Anamur’da yetişir. Bakanımızı Anamur’a davet ediyoruz gelsin kendisi görsün burayı” diye konuştu.

Elif Ayşenur Bay-Umutcan İşledici