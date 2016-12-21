Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan gelerek 6 ay önce Anamur Güzelyurt Mahallesi 1417 sokak Uygur Sitesi'ne yerleşen Halil Atay (55), saat 12.00 sularında oturduğu sitenin bahçesinde kendini ağaca asarak intihar etti.

Mahalle sakinleri tarafından fark edilen olay, hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Atay'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özcan Günger