Anamur'da kış mevsiminin ilk çilek hasadı başladı

Akdeniz bölgesinde turfanda çilek hasadında Anamur birinci sırada yer alıyor. Kalitesi ve aroması ile bölgede öne çıkan çilek, aynı zamanda halkın muzdan sonra ikinci geçim kaynağı olma özelliğini de taşıyor. Bahçe Mahallesi'nde çilek üreticiliği yapan Fadime Bulut, bu yıl bereketli bir yıl olmasını beklediklerini belirterek, "Umarız emeğimizin karşılığını alır, çileğimiz para eder. Şu anda kilosu 10 liradan toptancı haline veriyoruz. Her geçen yıl çilek fiyatları gerilemekte ama masraflarımız aşırı şekilde artmaktadır. Bu yıl alın terimizin karşılığını almayı bekliyoruz" dedi.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş ise Türkiye’nin ilk çilek hasadının Anamur'da yapıldığını ifade ederek, "Bu yıl geçen yılki rakamlardan daha fazla bir hasat bekliyoruz" diye konuştu.

Özcan Günger

