Anamur’da yangının izleri silindi

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2017 tarihinde Anamur’un Yukarı Kükür Köyü mevkiinde meydana gelen ve 896 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının izleri kısa sürede silindi.

Orman teşkilatı söz konusu sahada ilk olarak arazi hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdi. 896 hektarlık alanın 290 hektarı makinalı çalışma ile ağaçlandırıldı. Makinalı çalışma uygulanan sahada ekskavatörle meror tipi toprak işleme yapılarak 300 bin metre teraslama tamamlandı ve 300 bin adet tüplü kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Makinalı çalışmaya uygun olmayan 606 hektarlık saha ise tabii gençleştirme programına alındı ve bu alanda 2 bin kilogram kızılçam tohumu toprağa atıldı. Böylece yangında zarar gören sahada ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanları aynı yıl içinde yeniden ağaçlandırmaya başladıklarını belirterek, "Yanan ormanlık alanların bir metrekaresi bile farklı bir maksatla kullanılamaz. Söz konusu sahalarda meydana gelen yangınların izlerini silmek için harekete geçtik ve zarar gören alanları tekrar ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlarda fidanlar yeniden yeşerecek" dedi.