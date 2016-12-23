Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Anamur'un Sugözü Mahallesi'nde iki gündür aralıksız sürüyor. Kar nedeniyle Sugözü Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Sugözü Mahallesi sakinlerinden Memiş Cedit, Gökçeler mevkisine yaklaşık 20 yıldır kar yağmadığını belirterek, "Gökçeler mevkisi Sugözü Mahallesi'nin en güney noktası olduğundan burada kar yağışı görülmez. Şu anda 12 - 15 santim kar yağdı yollarımız kapandı. Dün akşam Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu açtılar ama yolda buzlanma var hiçbir araç yola çıkamıyor" dedi.

Özcan Günger