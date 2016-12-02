Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 'Geleceğin Sahibi Bugünün Çevrecileri Eğitim Projesi' kapsamında, okullarda sürdürdüğü eğitim seminerlerine devam ediyor. İlköğretim okullarındaki öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek amacıyla 50 anaokulu öğrencisine, çevre kirliliği ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi.

Çalışmalar kapsamında bu yıl, Marmara Eğitim Köyü içinde yer alan anaokulu, Orhangazi İlkokulu, Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu ve Gülsuyu İlkokulu gibi okullarda bulunan yaklaşık bin öğrenci bilgilendirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan, hedeflerinin tüm ilköğretim okullarında eğitim vermek olduğunu belirtti. Aslan, özel okullara da istedikleri takdirde eğitim vermeye hazır olduklarını ifade etti.

