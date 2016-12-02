Diğer
Kategoriler

Anaokulu öğrencilerine çevre eğitimi

Maltepe Belediyesi, 50 anaokulu öğrencisine çevre bilinci kazanmaları amacıyla çevre, atık ve geri dönüşüm konularında eğitim verdi.

Anaokulu öğrencilerine çevre eğitimi

02 Aralık 2016 14:04

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 'Geleceğin Sahibi Bugünün Çevrecileri Eğitim Projesi' kapsamında, okullarda sürdürdüğü eğitim seminerlerine devam ediyor. İlköğretim okullarındaki öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek amacıyla 50 anaokulu öğrencisine, çevre kirliliği ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi.
Çalışmalar kapsamında bu yıl, Marmara Eğitim Köyü içinde yer alan anaokulu, Orhangazi İlkokulu, Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu ve Gülsuyu İlkokulu gibi okullarda bulunan yaklaşık bin öğrenci bilgilendirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan, hedeflerinin tüm ilköğretim okullarında eğitim vermek olduğunu belirtti. Aslan, özel okullara da istedikleri takdirde eğitim vermeye hazır olduklarını ifade etti.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç