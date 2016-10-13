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Anaokuluna molotoflu saldırı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki 4 derslikli Bilfen Anaokuluna kimliği belirsiz kişilerce molotoflu saldırı düzenlendi.

Anaokuluna molotoflu saldırı

13 Ekim 2016 10:36

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde bulunan ve daha önce iki kez saldırıya maruz kalan anaokuluna, önceki gece de molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çıkan yangında okul binasında hasar oluşurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu okul tamamen yanmaktan kurtuldu.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, “Önceki gece saat 22.00 sıralarında okulumuzun ön camlarını kırmak suretiyle içeriye molotof kokteyli atmışlar. Saldırı sonucu okulumuzda yangın çıkmış, itfaiye okula yakın olduğu için zamanında gelip söndürmüş ve okulun tamamen yanmasını engellemiş. Okulun giriş kısmında bulunan kapılar yandı. Çocukların ayakkabılıkları ile galoş ve pandifleri yanmış” dedi.

Okulda tadilat çalışması başlatıldı
Dün polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından bugün çalışma başlattıklarını anlatan Yavuzer, “İnşallah bir iki gün içerisinde okulumuzda gerekli çalışmaları yaparak tekrar eğitime başlatacağız. Okulumuzu ziyaret ettik. Gerekli çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Murat Dalgın

Etiketler: anaokulu, molotoflu saldırı


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