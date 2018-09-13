İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anaokulunda feci son

Anaokulunda feci son
Anaokulunda feci son

Malatya’da özel bir anaokulunda 5 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu havuza düşerek hayatını kaybetti.

Anaokulunda feci son - Tıkla İzle

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 2 ay önce açılan özel bir anaokulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Miray Korkmaz uyum eğitimi kapsamında bir hafta önceden anaokuluna başladı. Bugün de annesi Güler Korkmaz ile birlikte okula gelen minik Miray, iddiaya göre annesi okul müdürünün odasındayken bir anda gözden kayboldu. 

Bir süre sonra kızının olmadığını fark eden anne ve okul yetkilileri, binanın bodrum katında bulunan kapalı yüzme havuzuna baktıklarında Miray'ı suda buldu. Hemen sudan çıkarılan küçük kız çocuğu, yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Olayın ardından polis ekipleri okulda inceleme yaparken, nöbetçi savcı da okula gelerek bilgi aldı. Acı haberin ardından aile sinir krizleri geçirirken, küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Eryılmaz 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.