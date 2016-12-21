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Anaokulunda korkutan yangın!

Adana'da anaokulunda klimadan kaynaklanan yangın paniğe neden olurken, öğretmenler tarafından kurtarılan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Anaokulunda korkutan yangın!

21 Aralık 2016 09:17
Anaokulunda korkutan yangın! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Milli Mensucat Anaokulu'nda sabah saatlerinde klimadan kaynaklanan yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine öğretmenler hemen sınıflardaki çocukları tahliye edip, olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Bahçede sandalyelere oturtulan çocukların bazıları gözyaşlarını tutamadı. Bu arada haber verilen itfaiye ekipleri de okula gelerek yangını kısa sürede söndürüp kontrol altına aldı. Okulda yangın çıktığını duyan veliler ise okula koşup çocuklarının iyi olduğunu görerek derin bir nefes aldı. Veliler çocuklarını okuldan alıp eve götürdü. Veliler yangın çıktığını duyunca çok korktuklarını, hemen okula geldiklerini, çocuklarının iyi olduğunu görünce sevindiklerini söyledi. Anaokulu öğrencisi bir kız çocuğu ise sınıf içerisindeyken birden yangın çıktığını, öğretmenlerin öğrencileri hemen dışarı çıkardığını, suluğunun okulda kaldığını onu alamadığını ifade etti.
Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, anaokulu yangın


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