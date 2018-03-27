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Anar Rızayev’in hayatı panelde anlatılacak

Azerbaycan milli edebiyatının önemli isimlerinden olan Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’in hayatı ve eserlerini konu alan bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Anar Rızayevin hayatı panelde anlatılacak

27 Mart 2018 11:22

Dünyaca ünlü Azeri yazar Anar Rızayev’in 80’inci doğum günü anısına 29 Mart Perşembe günü saat 15.30’da İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde ünlü yazar Rızayev’in de onur konuğu olarak katılacağı bir panel düzenlenecek.

Düzenlenecek panelde; eserleri bugüne dek otuzun üzerinde farklı dile çevrilen Azeri yazar için Türk Edebiyat Vakfı ile ortaklaşa düzenlenecek. “Anar Rızayev 80 Yaşında” etkinliğinde edebiyatçılar ve uzmanlar, Anar Rızayev’in hayatını ve eserlerini anlatacaklar. Üniversitenin Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek paneli, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen yönetecek. Panelde Azerbaycan Yazarlar Birliği Gençler Şubesi Başkanı Reşat Mecit “Anar Ve Türk Dünyası”, Dünya Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Selim Babulluoğlu “Anar’ın Tercümeleri”, Şair-Yazar Adnan Özer “Anar’ın Editörü Olmak”, Doç. Dr. Fidan Rızayeva da “Ablasının gözünden Anar” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Panelin sonunda ise Esat Kabaklı bir konser verecek. Esat Kabaklı konserde sevilen besteleri ile birlikte Türk Dünyasının farklı coğrafyalarının ezgilerinden örnekler de sunacak.

Anar Rızayev Kimdir?

1938’de Bakü’de doğan Anar Rızayev, çağdaş Azerbaycan edebiyatının şehirli yazarlar kuşağındandır. Eserlerinde sadece ‘Anar’ adını kullanan Rızayev, Musiki Mektebinin ardından Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü’nde eğitim aldı. İlk eserleri 1960 yılında yayımlandı. 1964 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği üyeliğine kabul edildi. 1976 yılında “Emektar İncesanat Hadimi” ilan edildi. 1987’de Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı olarak seçildi. 1993 yılında mimar Sinan Üniversitesi’nin davetiyle burada Azerbaycan Edebiyatı dersleri verdi. 1998’de Devlet başkanı Haydar Aliyev tarafından “Azerbaycan İstiklal madalyası” ile ödüllendirildi ve “Halk Yazarı” unvanına layık görüldü. Anar Rızayev’in Türkiye’de yayımlanan eserlerinden bazıları şunlar: Ak Liman, Beş Katlı Evin Altıncı Katı, Dede Korkut, Seçilmiş Öyküler, Sıra Selvilerde Bir Otel Odası, Bir Fırsat Bulsam, Dante’nin Jübilesi, Ak Koç Kara Koç, Kerem Gibi, Gözboncuğu, Yaşamak Hakkı.

 

  

Etiketler: Anar Rızayev, panel, Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

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