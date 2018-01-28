Anastasiadis ile Malas ikinci turda

Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçim sonuçları belli oldu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis oyların yüzde 35.50'sini, rakibi AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas oyların yüzde 30.25'ini alarak ikinci tura kaldı.

Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, oyların tümü sayıldı. Buna göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 35.50 oranında (137 bin 235), AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oranında (116 bin 942), DİKO Başkan adayı Nikolas Papadopulos ise yüzde 25.74 oranında (99 bin 519) oy aldı.

Diğer adayların aldığı oy oranları ise şöyle:

Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkan adayı Hristos Hristu yüzde 5.65 (21 bin 830 oy),

Vatandaşlar İttifakı Başkan adayı Yorgos Lillikas yüzde 2.18 (8 bin 411 oy),

Bağımsız aday Andreas Efstrathiu yüzde 0.22 (842 oy),

Bağımsız aday Haris Aristidu yüzde 0.19 (751 oy),

Rum Adalet Partisi adayı Mihalis Minas yüzde 0.17 (663 oy),

Bağımsız aday Hristakis Kapiliotis yüzde 0.10 (391 oy).

Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 550 bin 876 seçmenin yüzde 28.6’sı seçimi boykot etti. Seçmenin yüzde 71.4’ü oyunu kullandı.

Açıklamada, kullanılan oy sayısı 395 bin 915, geçerli oylar 386 bin 584, geçersiz oylar 5 bin 870, boş oylar da 3 bin 461 olarak belirtildi. 154 bin 961 seçmen ise sandığa gitmedi.

Emir Abdurrahman Bulut

