Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlanan Fileleftheros Gazetesi, görüşmenin merkezinde, Kıbrıs sorunundaki Türk talepleri ile meselenin Avrupa boyutunun bulunduğunu yazdı. May ve Merkel’in Ankara ziyaretlerinden geldiklerini ve Türk liderliğiyle görüşmelerinin gündeminde Kıbrıs sorununun bulunduğunu kaydetti. May ile Merkel’den herhangi teşvik edici bir şey duymadığını ifade eden gazete, Türkiye’deki iç durum ve istikrarsız bölgesel ortamın, Ankara’nın tutum değişikliğine gitmesine herhangi bir imkân bırakmadığını belirtti.

Anastasiadis’in, May ile güvenlik ve garantiler konusunu görüştüğünü yazan gazete, May’in, İngiltere’nin, Kıbrıs’ta garantör güç olarak kalmak istemediği ve adadaki iki tarafın üzerinde hem fikir olacağı bir çözümü kabul etmeye hazır olduğuna dair tezini yinelediği aktarıldı. Anastasiadis’in May’i, Rum kesiminin, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümünün ardından Türk vatandaşlarına dört özgürlük verilmesine dair talebi konusundaki görüşü hakkında bilgilendirdiğini de belirtti.

Haberde, Anastasiadis’in May’i, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçekleştirdikleri son görüşmede, Kıbrıs’la ilgili konferansın siyasi aşamada devamı konusunda kararlar alındığı ifade edildi.

May’in ise Ankara’dan “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda çözüm istediği” tezini getirdiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in ise buna “Ankara’nın söyleminin pratikte ve müzakere masasında kanıtlanması gerektiği” yanıtını verdiğini yazdı. Anastasiadis’in Merkel’i, Mart ayı başında toplanacak olan konferans ışığında, güvenlik ve garantiler, aynı zamanda AB’nin rolü konusunda bilgilendirdiğini de yazdı. Merkel’in Anastasiadis’i Ankara’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Gazete, Anastasiadis’in Juncker ile gerçekleştirdiği görüşmenin odağında ise, Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan yeni konferans ışığında, AB’nin Kıbrıs sorununda oynayabileceği rolün bulunduğunu yazdı. Anastasiadis’in Juncker’i, Kıbrıs’la ilgili yeni konferans toplantısı konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, iki yetkilinin, 12 Ocak’taki Cenevre bildirisine göre, güvenlik ve garantiler konusunda karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunması amacıyla, AB’nin konferansta oynaması gereken rolü ele aldıklarını da ifade etti.

Anastasiadis ile Juncker’in, Türk tarafının, çözümden sonra Kıbrıs’taki Türk vatandaşlarıyla ilgili AB’deki dört temel özgürlüğe ilişkin “mantıksız” talebini ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile daha önce Junker’e gönderdiği mektubun içeriğini ele aldıklarını kaydetti.

Politis Gazetesi ise “Avrupalılardan Hayır” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Malta’dan memnun döneceğini, çünkü Malta’da AB çevreleri ve Rum kesiminin ortaklarıyla yaptıkları görüşmelerden, Türkiye’nin önerisinin kabul edilemeyeceği mesajının ortaya çıktığını yazdı.

Öte yandan, Simerini Gazetesinin haberine göre ise Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis, güvenlik ve garantilerle ilgili görüşmenin siyasi aşamada devam etmesi amacıyla, “Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans gerçekleştirilmesine” ilişkin kesin tarihin, henüz belirlenmediğini söyledi.

Mesut Günsev