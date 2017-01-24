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Anatoli’nin eşsiz güzellikleri Paris’te

Geçmişin nostaljisini yenilikçi tasarımlarla harmanlayan eşsiz ve özel ev aksesuarlarının markası Anotoli, Paris’te Maison&Objet Fuarında göz dolduruyor.

Anatolinin eşsiz güzellikleri Pariste

24 Ocak 2017 13:48

Geçmişe ait üretim tekniği, gelenek, estetik anlayışı ile günümüze uyarlanmış el yapımı zarif, mükemmel kalite ve el işçiliğine sahip ürünlerden oluşan Anatoli sergisinde, kültürel dekorasyon eşyası veya hediye arayanlar için mükemmel bir seçim imkanı bulunuyor.

Son beş yıldır deneyimlerini Anatoli markasını oluşturmak için kanalize eden Beyhan Bağış, pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, Anadolu’nun binlerce yıllık izlerini gelecek kuşaklara aktarmak için büyük emek veriyor.

Markanın kreatif direktörü de olan Beyhan Bağış öncülüğünde tasarım ve sanat tarihi alanında görev yapan akademisyen ve tasarımcıların da dahil olduğu Anatoli ekip, el yapımı birbirinden nadir eserlere imza attı.
2011 yılında İstanbul İstinye Park ile Zorlu Center ve Ankara'da Armada olmak üzere Türkiye’de 3 saygın alışveriş merkezinde özel bir marka olarak piyasaya sunulan Anatoli’nin eşsiz ürünleri, Toronto'da bulunan Aga Khan Müzesi gibi müze mağazalarında da satışa sunuldu. Ayrıca çok özel uluslararası otel zincirleriyle yaptığı işbirlikleri ön plana çıkan Anatoli, yine uluslararası tasarım arenasında yerini alarak Paris’te Maison&Objet Fuarında 20 Ocaktan itibaren Elegant Hall 4’te tasarım meraklılarıyla buluşuyor.
 


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