Genel Kurulda HDP ve CHP’nin grup önerileri kabul edilmedi. Ardından ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümünün görüşmelerine başlandı.

Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan teklif, 18 maddeden oluşuyor. Genel Kurulda iki kez ele alınacak olan teklifin, ilk turda tümü ve maddeleri üzerinde konuşmalar yapılacak. İkinci turda ise sadece değişiklik önergeleri görüşülecek ve oylamalar yapılacak.

Teklifin kabul edilmesi için Meclis üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuna tekabül eden 330 kabul oyu şartı aranacak. Oylamalarsa gizli yapılacak. 330’un altında oy alan madde düşecek. Teklifin tümü de 330’un altında kalması halinde düşmüş olacak.