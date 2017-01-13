TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi, 137’si ret, 2’si boş, 1’i geçersiz olmak üzere 343 oy ile kabul edildi.

7. Madde de 340 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ederken 7. Madde 40 kabul 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.

8. Maddesi de 340 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi 340 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 8. Madde üzerinde 481 oy kullanıldı. Buna göre 340 kabul, 135 ret, 5 boş, bir geçersiz oy kullanıldı.

Ahmet Umur Öztürk