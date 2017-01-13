Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Anayasa değişikliği teklifinin 6. 7. ve 8. maddeleri kabul edildi!

Anayasa değişikliği teklifinin 6. 7. ve 8. maddeleri kabul edildi!

Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi 343 7. maddesi 340 oyla 8. maddesi ise 340 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin 6. 7. ve 8. maddeleri kabul edildi!

13 Ocak 2017 07:40

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi, 137’si ret, 2’si boş, 1’i geçersiz olmak üzere 343 oy ile kabul edildi.

7. Madde de 340 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ederken 7. Madde 40 kabul 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.

8. Maddesi de 340 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi 340 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 8. Madde üzerinde 481 oy kullanıldı. Buna göre 340 kabul, 135 ret, 5 boş, bir geçersiz oy kullanıldı.

Ahmet Umur Öztürk  

Etiketler: anayasa değişiklik teklifi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç