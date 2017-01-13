TBMM Genel Kurlunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifin 9. Maddesi için yapılan oylamada 485 milletvekili oy kullandı. 9. madde için 343 kabul, 137 ret, 3 boş ve 2 geçersiz oy kullanıldı.

Ahmet Umur Öztürk