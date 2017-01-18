TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci turunda 1. madde oylamasına 486 milletvekili katıldı. 1. madde 345 kabul, 140 ret oyu alırken, 1 boş oy kullanıldı.

2. madde de 342 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 2. maddesi 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 2. madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. Oylama sonuçları şu şekilde oluştu: “342 kabul, 139 ret, 4 boş.”

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım Genel Kurul Salonu'ndan çıkarken bazı AK Parti milletvekilleri ile el sıkıştı. Ayrıca CHP milletvekilleri, bazı milletvekilleri açık oy kullandığı için itiraz ettiler.

3. madde 342 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde 342 oyla kabul edildi. Teklifin 3. maddesine göre milletvekili seçilme yaşı 18’e indirilecek.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. 3. madde 342 kabul, 137 ret oyu aldı. 3 oy boş çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

3. maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. ‘Askerlikle ilişiği olanlar’ milletvekili adaylığına başvuramayacak.

4. madde 342 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 4. madde 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur 4. madde oylamasına 486 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 138 ret, 1 çekimser oy kullanıldı. 4 oy boş çıkarken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

4. maddeye göre, TBMM seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Beşinci madde 342 oyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda beşinci madde 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur beşinci madde oylamasına 486 milletvekili katıldı. Oylama sonuçları şu şekilde oluştu; 342 kabul, 140 ret, 4 boş

Ahmet Umur Öztürk

