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Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi

10 Ocak 2017 08:15
338 oyla kabul edildi - Tıkla İzle

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi oylaması yapıldı. Oylama sonucuna göre 134 ret, 338 kabul oyuyla Anayasa değişiklik teklifinin maddelerine seçilmesi kabul edildi. Çekimser 2, boş 5, geçersiz 2 oy kullanıldı.

Oylama sırasında AK Parti milletvekilleri Başbakan Binali Yıldırım ile fotoğraf çektirdiler. CHP milletvekilleri sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılar ve ayrıca profesyonel kamera ile oylama sırasında Genel Kurul Salon'nda çekim yaptılar.
HDP milletvekilleri ise oy kullanmadılar. Fakat HDP sıralarını da boş bırakmadılar.

AHMET UMUR ÖZTÜRK 

Etiketler: ak parti, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu


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