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Anayasa değişiklik teklifi 9., 10. ve 11. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi 9. maddesi 341 oyla, 10. maddesi 340 oyla, 11. maddesi ise 342 oyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifi 9., 10. ve 11. maddesi kabul edildi

20 Ocak 2017 10:06

Anayasa değişiklik teklifi 9. maddesi 341 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi 9. maddesi 341 oyla kabul edildi. 
TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 9. maddede 483 milletvekili oy kullandı. Oy dağılımı şu şekilde oluştu; 341 kabul, 137 ret, 4 boş, bir geçersiz. 

Anayasa değişiklik teklifi 10. maddesi 340 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi 10. maddesi 340 oyla kabul edildi. 
TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 10. maddede 481 milletvekili oy kullandı. Oy dağılımı şu şekilde oluştu; 340 kabul, 136 ret, 3 boş, 2 geçersiz.

Anayasa değişiklik teklifi 11. maddesi 342 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi 11. maddesi 342 oyla kabul edildi. 
TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. maddede 481 milletvekili oy kullandı. Oy dağılımı şu şekilde oluştu; 342 kabul, 135 ret, bir çekimser, 3 boş.
Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi, sohbet etti.
 

Etiketler: anayasa değişiklik teklifi, kabul


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