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Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda 12. madde kabul edildi.


29 Aralık 2016 16:51

Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi. Kabul edilen madde ile Cumhurbaşkanı ve TBMM'ye karşılıklı olarak fesih yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanı ve TBMM, yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri göreve başlayana kadar görevine devam edecek. TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler birlikte yapılacak.

Bu arada, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş görüşmeler sırasında söz istedi. Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün söz vermemesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: 12. madde, TBMM Anayasa Komisyonu


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