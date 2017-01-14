Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. Maddede 483 milletvekili oy kullandı. Oylar 314 kabul, 134 ret, bir çekimser, 5 boş ve 2 geçersiz şeklinde gerçekleşti.
Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. Maddede 483 milletvekili oy kullandı. Oylar 314 kabul, 134 ret, bir çekimser, 5 boş ve 2 geçersiz şeklinde gerçekleşti.
Anayasa değişiklik teklifinin 9. ve 10. maddesi 343 oyla kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi 343 7. maddesi 340 oyla 8. maddesi ise 340 oyla kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifi oylamasında yaşanan arbedenin ardından 3. maddenin oylamasına yeniden geçildi.
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci maddesi 343 oyla kabul edildi. Milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor.
TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinin 1. maddesi 347 oyla kabul edildi.