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Anayasa değişiklik teklifinin 12., 13. ve 14. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 12, 13 ve 14. maddeleri kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifinin 12., 13. ve 14. maddesi kabul edildi

14 Ocak 2017 23:26

Anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi 344 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Anayasa değişiklik teklifinin 12’inci maddesi kabul edildi. Cumhurbaşkanına OHAL yetkisi veren 12’nci madde 344 oyla kabul edilirken, 133 ret oyu kullanıldı.  

Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesi 343 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 13. madde oylamasına 482 milletvekili katıldı. 13. madde için 343 kabul, 133 ret, bir çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy kullanıldı.

 Anayasa değişiklik teklifi 14. maddesi 341 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 14. madde oylamasına 483 milletvekili katıldı. 13. madde 343 kabul, 133 ret, bir çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oy kullanıldı.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: 12inci maddesi, anayasa değişiklik teklifi, kabul edildi


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