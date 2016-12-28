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Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi komisyondan geçti.

Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi kabul edildi

28 Aralık 2016 20:00

Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi 8. maddesi de onaylanarak kabul edildi. 8 maddeye göre; Cumhurbaşkanı'nın Türk vatandaşı olması, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından seçilir. Cumhurbaşkanı görev süresi beş yıldır. Bir kimse iki defe Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanı siyasi parti grupları en son yapılan seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen tarafından aday gösterilebilir. 

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: anayasa değişiklik teklifi


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