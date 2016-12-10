AK Parti ve MHP'nin anayasa değişiklik teklifi üzerinde uzlaşmasının ardından, teklifin detayları belli olmaya başladı. Buna göre, Anayasa Mahkemesi'ndeki askeri yargı üyeliği sona erecek. Jandarma Genel Komutanı MGK'da yer almayacak. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15 olacak. Yerel seçimler 2019'un Mart ayında, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 2019'un Kasım ayında yapılacak. Cumhurbaşkanı 5+5 olmak üzere iki dönem seçilebilecek. Milletvekili sayısı 600'e çıkacak. Seçilme yaşı 18'e düşürülecek.