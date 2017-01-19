Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Anayasa değişiklik teklifinin yedinci maddesi 340 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin yedinci maddesi 340 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda yedinci madde 340 oyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifinin yedinci maddesi 340 oyla kabul edildi

19 Ocak 2017 04:41

TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur beşinci madde oylamasına 484 milletvekili katıldı. Oylama sonuçları şu şekilde oluştu; 340 kabul, 136 ret, bir çekimser, 4 boş, 3 geçersiz

Sonuçları duyan AK partililer sonucu alkışladılar.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ‘ya dilekçe vermek istedi. Bahçekapılı dilekçeyi kabul etmedi. Ayrıca, oylama sonucuna CHP Tekirdağ milletvekili Emre köprülü oylama sonuç tutanağına imza atmadı.

Etiketler: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!