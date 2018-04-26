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Anayasa Değişiklik Uyum Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7140 Sayılı Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Anayasa Değişiklik Uyum Paketi Resmi Gazetede yayımlandı

26 Nisan 2018 04:21

Buna göre, yurt dışındaki seçmenlerin randevu ile oy kullanmaları usulü kaldırılarak, vatandaşların Türkiye'deki seçim günden önceki üçüncü güne kadar oy kullanabilmelerinin önü açıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde sert kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesine bağlı olarak yürütme yetkisi cumhurbaşkanına, yasama yetkisi de TBMM'ye ait olacağından, bir kimse aynı zamanda hem cumhurbaşkanı adayı hem de milletvekili adayı olamayacak ve aday gösterilemeyecek. Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılacak. 

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve genel seçime bir yıldan fazla süre kalması durumunda cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içindeki son pazar günü gerçekleştirilecek. Bu şekilde göreve gelen cumhurbaşkanı, TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmayacak. 

TBMM seçimleri 4 yılda bir yerine, 5 yılda bir cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün yapılacak. Milletvekili seçilebilme yaşı ise 25'ten 18'e indirilecek. TBMM’deki milletvekili sayısı 550’den 600’e yükseltilecek.  

 

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