TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa değişikliği teklifinin ilk maddesi kabul edildi. Maddeyle yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, 'bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişiyor.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa değişikliği teklifinin ilk maddesi kabul edildi. Maddeyle yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, 'bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişiyor.
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