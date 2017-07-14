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Anayasa Komisyonu iç tüzük çalışmalarına başladı

TBMM Anayasa Komisyonunda iç tüzük çalışmaları başladı.

Anayasa Komisyonu iç tüzük çalışmalarına başladı

14 Temmuz 2017 17:05

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon, iç tüzük teklifini değerlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekilleri iç tüzük teklifi görüşmelerinin pazartesi gününe ertelenmesi talep etti. Ancak Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, iç tüzük görüşmelerinin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesinin ertelemeyi gerektirmediğini söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da "15 Temmuz günü bütün siyasi partilerin temsilcileri tek vücut olarak dik durdu. Biz burada kavga etmek için değil fikirlerimizi yarıştırmak için bulunuyoruz. İtiraz ettiğimiz maddeler 15 Temmuz vahametine aykırı düşecek kavga etmeyelim, 16 Temmuz'da kavga etmeye başlayalım şeklindeki görüşün doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

Ahmet Umur Öztürk


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