Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Kabul edilen 7. madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilecek. Madde, milletvekillerini soru sorabileceğine ilişkin hüküm içeriyor.
Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Kabul edilen 7. madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilecek. Madde, milletvekillerini soru sorabileceğine ilişkin hüküm içeriyor.
Milletvekili seçilme yaşını 18'e düşüren madde Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Maddenin görüşüldüğü sırada gerginlik çıktı.
TBMM’nin görev yetkilerini belirleyen, Anayasa değişiklik teklifinin 6’ncı maddesi kabul edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci maddesi, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.