Diğer
Kategoriler

Anayasa Komisyonu'nda tartışma

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı.

Anayasa Komisyonunda tartışma

30 Aralık 2016 01:07

Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla kifayeti müzakere ve HSYK'nın gün sayısı ile ilgili önerge verdi. CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri önergenin söz verilmeden geçmesine tepki gösterdiler. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de CHP milletvekillerine tepki gösterdiler. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan," Bu memleketi yeniden cemaatlere teslim ettirmeyeceğiz. 'Alnı secdeye değenden bu memlekete zarar gelmez' deyip, vatansever, namuslu insanlara devlet eliyle iftira atma kapısına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç