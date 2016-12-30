Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla kifayeti müzakere ve HSYK'nın gün sayısı ile ilgili önerge verdi. CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri önergenin söz verilmeden geçmesine tepki gösterdiler. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de CHP milletvekillerine tepki gösterdiler. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan," Bu memleketi yeniden cemaatlere teslim ettirmeyeceğiz. 'Alnı secdeye değenden bu memlekete zarar gelmez' deyip, vatansever, namuslu insanlara devlet eliyle iftira atma kapısına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.