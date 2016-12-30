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Anayasa Komisyonu'nda tartışma

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "FETÖ konusunda en çok hoplayanlar kesin FETÖ'cüdür" dedi.

Anayasa Komisyonunda tartışma

30 Aralık 2016 03:00
Anayasa Komisyonu'nda tartışma - Tıkla İzle

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Komisyonu'nda söz aldı. Altay, "Grup Başkanvekili olarak ben su atmasaydım iyiydi. Attım ama niye attım? Beyninizde ciddi kirlenme var. Belki onun için su atmış olabilirim. (İç tüzük) Buna uymak öncelikle bütün milletvekillerini görevidir. Buna en çok da Divan Başkan'ı olarak sizin uymanız gerekir. Suça, suç işleyene suç siyasiyse siyasi eşkıyalık demeye devam ederiz. Kaynağını burada almadığınız bir yetkiyle işlem yaparsanız eşkıyalık yapmış olursunuz" ifadelerini kullandı.
Altay, şunları kaydetti: " FETÖ konusunda en çok hoplayalar kesin FETÖ'cüdür. 11 günde 18. maddeye geldik. Size vicdanların, milletin ve milletvekillerin önünde -su vermeyin bana- Türkiye Büyük Millet Meclisi altında bu Anayasa ve iç tüzüğe uygun davranmaya davet ediyorum. Aksi takdirde demokrasi tepki ve protest rejimidir. Kaba, yaralayıcı, hakaret içermemek kaydıyla hiç şüphesiz he türlü tepki ve protesto hakkımızı kullanacağız."

CHP Malatya milletvekili Veki Ağbaba, Ak Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün Fetullah Gülen'in karşısına 'Fetullah için başını bağladı mı, bağlamadı mı?' sorusu üzerine AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 15 Temmuz gecesi üç partinin bir araya gelerek Meclis'i savunduklarını belirterek, "Herkes sakin bir şekilde komisyon çalışmalarını devam ettiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi gerginlik yaratıyor. Bir kargaşa çıkarma istiyor. Siyasi eşkıyalık size yakışır" şeklinde konuştu.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: anayasa komisyonu, tartışma


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