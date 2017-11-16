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Anayasa Mahkemesinden HDP'li Gülser Yıldırım’a ret

Anayasa Mahkemesi, tutuklu HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesinden HDPli Gülser Yıldırıma ret

16 Kasım 2017 14:18

Konuyla ilgili Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 16/11/2017 tarihinde, Gülser Yıldırım tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2016/40170), ’tutuklamanın hukuki olmadığına’, ’ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine’ ve ’soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına’ ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olmaları, ’yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna’ ilişkin iddianın ise başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir" denildi.

 

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