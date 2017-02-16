Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararlarda seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerine ilişkin unsurlar yer aldı.

Seçmen kütüğü verilebilecek siyasi partiler

Karara göre; seçmen kütüğü verilebilecek olan siyasi partiler, kanun gereği seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip olacak. Seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Anavatan Partisi (ANAP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), ve Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR) seçmen kütüğü verildi.

Oy verme günü, saat 18.00’e kadar her türlü yayın organları tarafından halk oylaması ve halk oylaması sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Oyların taşınması

Yurt içinde 16 Nisan Pazar günü, yurt dışında ise 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy kullanılacak. Seçim araç ve malzemeleri, dış temsilcilikler ve Türkiye arasında diplomatik kargo ya da kurye yöntemiyle ve mümkün olan yerlerde Türk Hava Yolları (THY) vasıtasıyla, belirlenen temsilciliklerde ve aşamalarda kiralanacak uçakla, yurt içinde PTT Kargo veya THY vasıtasıyla taşınacak.

Caner Ünver

