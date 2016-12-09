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Anayasa taslak metni, sağlanan uzlaşı sonrası Meclis'e geliyor

Anayasa taslak metninde uzlaşı sağlandı. Metin üzerinde sağlanan mutabakata göre, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanların Yüce Divan'a gönderilmesi için Meclis'te salt çoğunluk yeterli olacak.

Anayasa taslak metni, sağlanan uzlaşı sonrası Meclise geliyor

09 Aralık 2016 15:54

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen ve her iki partinin yeni anayasa kapsamında oluşturduğu kurulların yaptığı görüşmeler neticeye ulaştı. AK Parti ve MHP, yeni anayasa taslak metni üzerinde mutabakat sağladı.

Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a gönderilmesi konusunda MHP ile yaşanan anlaşmazlık çözüldü ve metne son şekli verildi. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar'ın Yüce Divan'a gönderilmesinin talep edilebilmesi için Meclis'te salt çoğunluk yeterli olacak. Soruşturma komisyonunun kurulabilmesi için 330 oy gerekli olacak. Teklifle komisyon kurulabilmesi için 5'te 3 çoğunluk aranacak. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar'ın Yüce Divan'a gönderilebilmesi için ise Meclis'te 3'te 2 çoğunluk aranacak.

Diğer yandan, değişiklik paketinde, Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi de sınırlı şekilde yer alacak. Cumhurbaşkanı, özgürlükler konusunda kararname çıkaramayacak. Ayrıca Anayasa'da 'münhasıran kanunla düzenlenir' denilen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak. Kararnamelerin denetimini Anayasa Mahkemesi yapacak. Meclis çıkarılan kararnameyle ilgili kanun çıkardığında, kararname geçersiz olacak.

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak
Anayasa değişiklik teklifinde dikkat çeken bir başka konu ise milletvekili sayısındaki artış olacak. Meclis'te şu anda sandalye sayısı 550, bu sayı sağlanan mutabakatla 600'e çıkacak. Bunun yanında yedek milletvekilliği konusunda da uzlaşı sağlandı. Seçilme yaşı da 18 olacak.

HSYK üyelerinin yarısı Cumhurbaşkanı tarafından atanacak
HSYK üyelerinin yarısı Cumhurbaşkanı tarafından atanırken, diğer yarısı Meclis tarafından seçilecek. Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanması konusunda herhangi bir değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı 5+5 olmak üzere iki dönem seçilmiş olacak. Değişiklikle, Cumhurbaşkanı'nın partisi ile ilişkisi devam edecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın da imzaladığı öğrenilen metnin, bugün Meclis'e sunulması bekleniyor. 

Mehmet Ömer Kılıç

Etiketler: anayasa, tbmm


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