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Anayasa teklifinde dört madde daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi 342 13. maddesi 343 14. ve 15. maddesi de 342 oyla kabul edildi.

Anayasa teklifinde dört madde daha kabul edildi

20 Ocak 2017 19:58

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, teklifin OHAL yönetimini düzenleyen 12. maddesi kabul edildi. Oylama sonucu şu şekilde oluştu: “342 kabul, 138 ret, 2boş, 2 geçersiz.”

13. madde de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesi 343 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde, teklifin 13. maddesi için 484 milletvekili oy kullandı. 13. madde 343 kabul, 136 ret oyuyla kabul edilirken, 3 boş oy kullanıldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

14. madde 342 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin 14. maddesi 342 oyla kabul edildi. 

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam ediyor. 14. Madde için 486 milletvekili oy kullandı. Oy sonuçları şu şekilde oluştu: “342 kabul, 139 ret, 3 boş, 3 geçersiz.”

14. madde; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişiklik öngörüyor.

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi. CHP milletvekillerinin yardımıyla oyunu kullanan Pavey, CHP milletvekilleri tarafından alkışlandı.  

15. madde 342 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 15. maddesi 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin 15. maddesi 342 oyla kabul edildi. 141 ret oyu, 2 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

15. maddeye göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak. 

Ahmet Umur Öztürk 


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