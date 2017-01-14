Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın "Anayasasının ilk 4 maddesinin mutlaka anayasamızda olmasının taraftarıyım. Bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisabı, nisapla anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilir" sözleri tartışma yarattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım; “Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmeyecek. Biz de teklif etmedik, edenle de işimiz olmaz. Bunun teminatı yüce Türk milleti ve AK Parti’dir” dedi.