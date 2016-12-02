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Anayoldan karşıya geçerken canından oldu

Adana’da D-400 karayolunda karşıya geçmek isterken bir aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Anayoldan karşıya geçerken canından oldu

02 Aralık 2016 23:37

Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda Cihan Y. (22) idaresindeki 01 DST 88 plakalı hafif ticari araç, Adana otogarı mevkiine geldiği sırada yolun 100 metre ilerisinde yaya geçidini kullanmayarak anayoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Bilal B.’ye (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bilal B. 50 metre sürüklenerek yaralandı. Sürücüler olayı 112 ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Bilal B.‘ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilal B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürülürken, kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. 

Etiketler: adana, anayol, karşıya geçme


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