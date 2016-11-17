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Andreas Beck: Beşiktaş’ta hedef şampiyonluk

Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck, "Lig her zaman için zor ve önemli bir hedef. Tekrar uluslararası turnuvalara katılmak için kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bu her futbolcu için inanılmaz bir his. Taraftarlarımız da bundan keyif alıyor. Bu sezon şampiyon olup tekrar taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz" dedi.

Andreas Beck: Beşiktaşta hedef şampiyonluk

17 Kasım 2016 18:17

Siyah-beyazlı takımın Alman sağ beki, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Ligdeki rekabetten bahsederek sözlerine başlayan Beck, "Bu sezon hiç yenilmedik ancak geride kalan sezona göre daha çok maç oynayacağız. Namağlup olmamıza rağmen ligde ikinci sıradayız. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve formumuzu koruyoruz. Hem ligde hem de Avrupa'da iyi seviyelere gelmeyi umuyoruz. Lig her zaman için zor ve önemli bir hedef. Tekrar uluslararası turnuvalara katılmak için kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bu her futbolcu için inanılmaz bir his. Taraftarlarımızda bundan keyif alıyor. Bu sezon şampiyon olup tekrar taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Sağ bek rekabeti
Gökhan Gönül ile aralarındaki rekabetin sorulması üzerine Andreas Beck, "Sezon başında hocamız kadroya göre rotasyonlar yapacağını söyledi. Takımda her pozisyonda en az iki oyuncu var. Ben de her gün daha iyi olmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

"Daha önce oynadım"
Andreas Beck'e sol bekte oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine tecrübeli futbolcu, "Almanya'da hocalar oyunculara her iki kanatta da oynamalarını isterler. Daha önce sol bekte çok oynadım. Görev verilirse rahatlıkla oynarım" yanıtını verdi.

"Her şey bizim elimizde"
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın durumunu da değerlendiren 29 yaşındaki oyuncu, "Bu grupta her şey mümkün. İlk 3 sıra birbirine çok yakın. Benfica ve Napoli birbirleriyle oynayacak. Biz ise içeride Benfica ve Kiev'de Dinamo Kiev ile oynayacağız. Eğer iki maçı da kazanırsak çıkıyoruz. Her şey bizim elimizde" dedi.

"Aileme zaman ayırıyorum"
Lukas Podolski ile sadece bir kere görüştüklerini dile getiren Beck, "Burada rotasyonum çok hızlı ve kolay oldu. Beşiktaş'ta Almanca konuşan oyuncular var. Türkçe öğreniyorum. İngilizce'yi de rahatlıkla konuşabiliyorum. Antrenmanlar sonrası az vaktimiz kalıyor. Lukas Podolski ile sadece maçta görüştük. Genelde zamanımı aileme ayırıyorum" diye konuştu.

"Herkes kendi işini yapmalı"
Mario Gomez'in ayrılışında politik sebeplerin ortaya çıkarıldığı şeklinde muhabirin yönelttiği soruya Andreas Beck, şöyle cevap verdi:
"Etrafımda olan şeylere kör değilim. Burada ve Almanya'da gündem bu tip şeylerdi. Ancak ben futbolcuyum ve sahaya odaklanmam gerekiyor. Bence sporcular sert polemiklere girmemeli. Herkes kendi işini yapmalı."

"Terör olayları sadece İstanbul'da yaşanmıyor"
"Atatürk Havalimanı'nda yaşanan saldırı sonrası endişelendin mi?" şeklindeki soruya ise tecrübeli sağ bek, "Elbette bunlar insanı endişelendiriyor. Önce havalimanı ve ardından darbe girişimi. Ancak Türkler çok sıcak kanlı ve akıllı. Buradaki insanlarda çılgınca bir enerji var. Herkes o ana odaklanıyor ve yaşamaya değer veriyor. Ayrıca burada yaşam hızlıca normale döndü. Hem sadece İstanbul'da yaşanmıyor bunlar. Brüksel, Paris ve Münih'te de terör olayları oluyor" cevabını verdi. 

Etiketler: Andreas Beck, beşiktaş


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