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Andreas Beck: Hakemin verdiği penaltı kararı tamamen yanlış bir karar

Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck, "Hakemin verdiği penaltı kararı tamamen yanlış bir karar. Yanlış bir kırmızı kart. Bu kadar önemli bir maçta böyle bir kararın alınmış olması üzücü ve kırgınlık verici" dedi.

Andreas Beck: Hakemin verdiği penaltı kararı tamamen yanlış bir karar

07 Aralık 2016 09:16

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş'ta tecrübeli sağ bek Andreas Beck, gördüğü kırmızı kart ve penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

"Hakemler hakkında konuşmadım..."
Alman futbolcu, "Kariyerimde hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadım ama bu akşam öyle bir şey yaşandı ki; konuşma gereği hissediyorum. Hakemin verdiği penaltı kararı tamamen yanlış bir karar. Yanlış bir kırmızı kart. Bu kadar önemli bir maçta böyle bir kararın alınmış olması üzücü ve kırgınlık verici. Zaten o noktada maçın dönüm noktasıydı. Ondan sonra yapılacak bir şey kalmadı" diye konuştu.

"İnanılmaz gerçekten; faul verilen o pozisyonda topa doğru koşuyordum" diyerek penaltı pozisyonunu detaylı bir şekilde açıklayan Beck, "Rakip omzumdan temas etti ve koştuğunda da bu durumda ister istemez yere düşersin. Hakem düdük çalınca lehimize bir karar verdiğini düşündüm. Sonra penaltı verdi ve şaşkınlık yaşadım. Üzerine kırmızı kart da görünce daha büyük şaşkınlık yaşadım. Çok üzgünüz kızgınız. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Bu maçta böyle birşey yaşamak bizi çok üzdü" ifadelerini kullandı.

DOĞAN GÜNDOĞDU 

Etiketler: Andreas Beck, beşiktaş dimamo kiev, UEFA Şampiyonlar Ligi


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