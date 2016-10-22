Diğer
Kategoriler

Anestezi teknikeri odasında ölü bulundu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde anestezi teknikeri olarak çalışan bir genç, hastanedeki odasında ölü olarak bulundu.

Anestezi teknikeri odasında ölü bulundu

22 Ekim 2016 23:03

Alınan bilgilere göre, Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak çalışan 21 yaşındaki Şahin Tuncay, sabah saatlerinde nöbet için çalıştığı Tatvan Devlet Hastanesi’ne gitti. Gün boyu hastanede çalışan Tuncay’dan öğleden sonra bir daha haber alınamadı. Telefonlara da cevap vermemesi üzerine olaydan şüphelenen genç teknikerin mesai arkadaşları akşam saatlerinde son olarak hastanedeki odasına baktı. Odaya giren sağlık çalışanları arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın polise haber verilmesiyle birlikte olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tuncay’ın cenazesi otopsi için hastane morguna alındı.

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Tuncay’ın yaklaşık iki yıldır hastanede görev yaptığı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.

Etiketler: anestezi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!