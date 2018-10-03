Angela Merkel İsrail'e gidiyor

Angela Merkel'in bazı bakan ve iş adamları ile birlikte yapacağı İsrail ziyaretinde ekonomi, yenilikçilik ve teknoloji konusuna ağırlık verileceği belirtildi. Angela Merkel İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu ile bire bir görüşme yapmasının yanı sıra iki ülkenin İsrail ve Alman Kabinesi ortak oturum yapacak.

Ziyaretin İsrail ile Almanya arasında tarihi yakın ortaklığını ortaya çıkarmasıyla birlikte iki ülkenin İran ve İsrail konusunda farklı politikalarının olmasını da ortaya çıkaracağına dikkat çekildi.

Merkel, Kudüs'te Yad Vashem Soykırım anıtını da üçüncü defa ziyaret edecek. Merkel İsrail Hayfa Üniversitesi'nden fahri doktora unvanını alacak. Merkel'e daha önce de İsrail'in iki üniversitesinden 2007 ve 2011 yıllarında birer fahri doktora unvanı verilmişti.

Merkel'in Filistin topraklarını girmesinin beklenmemesine rağmen, iki liderin İsrail-Filistin anlaşmazlığı özellikle Han el Ahmer köyünün yıkılması, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen Avrupa'nın bu anlaşmayı kurtarmaya çalışması gibi jeopolitik konuları da ele almasının beklendiği kaydedildi.

Batı Şeria'da bir köy olan Han el Ahmer'deki çocuklar Salı günü bir gösteri yaparak İsrail'in yıkım kararı aldığı El Ahmer köyünü yıkılmasını engellemesi için Merkel'in aracı olmasını isteyen pankartlar taşıdı. İsrail, bu köyün illegal olarak inşa edildiğini, bunun yerine köyün birkaç kilometre ötede inşa edilmesini isterken Filistinliler, İsrail'in burayı Yahudi yerleşimcilere tahsis etmeyi planladıklarını ileri sürüyor.

Jeries Bassier

