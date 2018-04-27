Angela Merkel’den Beyaz Saray’a ziyaret

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ABD’ye düzenlediği ziyaret kapsamında bugün ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlandı. Trump, “Başbakan Merkel’i ağırlamak bir onur” diyerek Merkel’i 2017 Eylül ayında gerçekleşen Almanya seçimlerindeki başarısından ötürü tebrik etti. NATO, askeri, ticari ve daha birçok dalda çalıştıklarını söyleyen Trump, “Baştan beri harika ilişkimiz vardı ama bazıları bunu anlayamadı. Biz ise anladık ve önemli olan bu” dedi.

Merkel ise Washington’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İki lider yaptıkları 20 dakikalık görüşmeden sonra basının karşısına çıktı.

“İran rejimi Orta Doğu’da kaosu besliyor”

Yapılan basın toplantısında İran konusuna değinen ve Merkel ile de bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyen Trump, “İran rejimi Orta Doğu’da şiddeti, kan dökülmesini ve kaosu besliyor. Bizler katil rejimin nükleer silahlara sahip olmaya daha fazla yaklaşmasını engellemeliyiz ve İran tehlikeli füzeleri yaygınlaştırmayı ve terörü desteklemeyi durdurmalı” dedi.

“Kuzey Kore’nin sözlerini yerine getirdiğinden emin olmalıyız”

Kuzey Kore’ye de değinen Trump, “Bu noktaya gelmemiz on yıllar aldı. Ne olacağını göreceğiz” dedi ve yönetiminin temel amacının Kore bölgesinin tamamının nükleerden arındırmak olduğunu belirtti. ABD olarak sorumlulukları olduğunu belirten Trump, bu sorumluluğun başkanların omzunda olduğunu, daha önceki başkanların bu konuda harekete geçmiş olması gerektiğini, kendisinin bu sorumlulukla hareket ettiğini ekledi.

"Kendimden evvelki başkanları suçluyorum”

Donald Trump, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini taşıma kararı hakkında gelen bir soru üzerine, “Kudüs yıllardır söz verilen bir konuydu, biliyorsunuz Kudüs’te büyükelçilik. Başkanlar tarafından yıllarca söz verildi. Kampanyalarında bu sözü verdiler ama gerçekleştirecek cesareti bulamadılar. Ben gerçekleştirdim” diyerek açılışta Kudüs’e gidebileceğini duyurdu. Trump, Avrupa Birliği ile olan ticari açıkla ilgili olarak Merkel’i, Almanya’yı veya Avrupa Birliği’ni suçlamadığını söyleyerek, “Kendimden evvelki başkanları suçluyorum” dedi.

Merkel ise, Görüşmede İran’ı Afganistan’ı ve terörü konuştuklarını bu sorunların çözümü için iki ülkenin birbirine ihtiyaç duyduğunu söyleyerek İran ile yapılmış olan anlaşmanın mükemmel olmadığını belirtti. Merkel, ancak ABD’nin anlaşmaya devam edip etmemesinin Trump’ın kararı olduğunu kaydetti.

“Bölgenin nükleerden temizlendiğinden emin olmalıyız”

Bugün Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yaşanan görüşmenin oldukça önemli olduğu belirten Merkel, “Umarım Kore bölgesinin birleştiği ve nükleerden arındığı bir yola gitmemizi sağlar. Ancak dikkatli olmalıyız ve Kuzey Kore’nin sözlerini yerine getirdiğinden ve bölgenin nükleerden temizlendiğinden emin olmalıyız” şeklinde konuştu.

ABD’nin yürürlüğe koyduğu ve 1 Mayıs’a kadar Avrupa Birliğini muaf tuttuğu özellikle alüminyum ve çelik vergileri konusunda da Merkel, “Bu Trump’ın karar vereceği başka bir konu” İfadelerini kullandı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu