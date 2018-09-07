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Angela Merkel'e anket şoku

Angela Merkel'e anket şoku
Angela Merkel'e anket şoku

Almanya'nın doğusundaki altı eyalette yapılan ankette Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU) eyaletteki üstünlüğünü Almanya için Alternatif Partisi AfD'ye kaptırdı.

Ahkette doğu eyaletlerindeki Almanların yüzde 27'si ırkçı AfD'yi tercih ettiklerini belirtirken, iktidar partisi CDU'yu destekleyenlerin oranı ise yüzde 23'te kaldı. Doğu Almanların geleneksel partileri Sol Parti yüzde 18 oranında kalırken, Sosyal Demokrat Parti SPD ise yüzde 15 seviyesine indi. Federal düzeyde yüzde 29 oy oranına sahip olan CDU, Almanya'nın en yüksek oy oranına sahip partisi olurken, AfD ise yüzde 16-17 seviyesinde oy oranıyla ülke genelinde üçüncü büyük parti konumuna yükseldi. Öte yandan, Batı Almanya olarak bilinen eyaletlerdeki Almanlar polise yüzde 85 oranında güvenirken, doğu eyaletlerinde güven oranı yüzde 69 olarak belirlendi. Batı Almanlar yargıya olan güveni yüzde 69 olurken, doğulu Almanların güveni ise yüzde 50'lerde kaldı.  

Mehmet Koca
 

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