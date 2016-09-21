Hollywood’un en gözde çifti olarak bilinen ve ‘Brangelina’ adıyla anılan ikili, boşanma kararı aldı.İddialara göre Angelina Jolie'nin eşinin peşine dedektif taktığı ve boşanma sebebinin ise fransız oyuncu Marion Cotillard olduğu öğrenildi.Boşanma iddialarına ilişkin ünlü çiftin avukatı açıklama yaparak ayrılığın sebebinin çiftin çocuklarıyla ilgili yaşadığı anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.

Öte yandan Angelina Jolie'nin 6 çocuğunun da velayetinin kendisinde kalmasını istediği öğrenildi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Fransa’da gizlice evlenen Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti evliliklerinden çok evlilik sözleşmesii uzun süre gündemde kalmıştı.

İşte o çok konuşulan evlilik sözleşmesinde yer alan maddelerden bazıları;

-Brad Pitt’in Angelina Jolie’yi aldatması durumunda çocuklar güzel yıldıza kalacak.

-Evlilik sırasında kazanılan paranın bir kısmı ise çocukları Maddox(13), Pax (11), Zahara (9), Vivienne (6), Shiloh(8) ve Knox (6) arasında paylaşılacak. Diğer kısmı ise yardım kurumlarına bağışlanacak.

-Sözleşmede yer alan bilgiye göre; Brad Pitt’in 240, Angelina Jolie’nin ise 185 milyon dolar mal varlığı bulunuyor.