Ani fren zincirleme kazaya neden oldu

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu saatlerde sürücüsü belirlenemeyen 26 B 9627 plakalı otomobil üst geçitte yavaşlayınca, arkadan gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından hemen arkadan gelen 2 tır da çarpışınca zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Üst geçitte kazanın olduğu istikamet araç trafiğine bir süre kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu üst geçitteki trafik akışı köprünün yan yolundan sağlandı. Trafik polisinin gelmesiyle araçlar üst geçitten indirilerek yol kenarına çekildi. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araçların üst geçitten kaldırılmasının ardından trafik akışı yaklaşık yarım saat sonra tekrar sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin